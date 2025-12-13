戦後80年の節目に、安全保障について考えるシンポジウムが11日、長崎市尾上町の出島メッセ長崎であった。日本弁護士連合会主催。長崎大核兵器廃絶研究センターの河合公明教授が「核抑止論」をテーマに講演し、「核による抑止が失敗して実際に核兵器が使用されたとき、どんな影響があるのかという現実的な問題を十分に議論するべきだ」と話した。河合教授は核抑止論について、核兵器という壊滅的な影響を及ぼす兵器が使用される