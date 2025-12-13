「鉄のまち」として栄えた八幡の魅力を知ってもらおうと、八幡高の生徒たちが14日、小伊藤山公園（北九州市八幡東区）で、鉄製のランタンやキャンプファイアで夜を彩るイベント「鐵（てつ）あかり」を開催する。地域の課題解決に取り組む同校の授業「夢現プロジェクト」の一環で、2年生の8人が、JR八幡駅周辺の魅力を引き出すことをテーマに話し合いを重ねて企画した。小倉城（小倉北区）で開かれる「小倉城竹あかり」を参考に