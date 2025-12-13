昨年10月にノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中熙巳代表委員（93）が12日、長崎市で講演を行った。日本弁護士連合会主催の人権擁護大会に登壇した田中さんは、「原爆被害の証言を通して、核兵器を使ってはいけないという『核のタブー』を広げてきたが、さらにもう一度広げるために若い人たちにも頑張ってもらいたい」と話した。田中さんは被団協のノーベル平和賞受賞について、世界の核情勢が