福岡市などは来年1月24日午後1時半〜4時、福岡市城南区の福岡大病院メディカルホールで、良い睡眠をテーマに、元福岡ソフトバンクホークス投手の和田毅さんのトークショーなどを開く。人生100年時代を迎え、健康づくりや生涯学習に挑戦する市民を市や事業者が応援する「福岡100パートナーズ」の一環。和田さんは、睡眠のルーティンや、コンディションの整え方などを語る予定。事前に寄せられた質問にも回答する。抽選で和田さ