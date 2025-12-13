メディア関係者などでつくる一般社団法人・福岡ペン倶楽部（くらぶ）は17日午後6時から、講演会「もうすぐ米農家がいなくなる…あなたはどうする？」を福岡市・天神のアクロス福岡で開く。参加無料。「令和の米騒動」で関心が高まったコメの生産現場では、農家や農地の減少が続く。糸島市で農作業体験を通じた棚田の保全活動を続けるNPO法人・田縁プロジェクトの川口進理事長が講師を務め、コメ作りの現状や課題を紹介する。