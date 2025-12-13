長崎市の被爆者4団体は12日、市内で共同会見を開き、高市早苗政権が検討している「非核三原則の見直し」について撤回を求めるとともに、三原則の法制化を訴えるアピール文を発表した。見直しを巡っては、各団体がそれぞれ声明文を出したり集会を開いたりしてきた。共同会見の意義について、出席者は「核兵器を二度と使わせないという、すべての被爆者の思いを伝える必要がある」と強調した。出席したのは4団体のトップで「長崎