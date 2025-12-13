パトロールなどの職務を怠ったとして、佐賀県警は12日、駐在所で勤務する30代男性巡査長を本部長訓戒処分にしたことを明らかにした。処分は11月26日付。県警監察課によると、巡査長は昨年10月〜今年9月、管内のパトロールや、家庭や事業所を訪ねる「巡回連絡」を怠っていた。同月、上司が駐在所を巡視した際、業務中に着用義務のある耐刃防護衣を着用していなかったことを端緒に調査し、発覚した。県警の取り調べに巡査長は「