私はカナコ。夫セイヤとのあいだには、5か月前に生まれた息子のリョウマがいます。育休中の私は、慣れない育児に奮闘する毎日です。大変ではありますが、充実した日々を過ごしています。しかし最近の私には悩みがひとつ。私たち一家は社宅に住んでいるのですが……そこは義母の家からすぐ近くの場所。アポなしで突然訪ねてきては、いろいろと私たちを困らせるのです。たまにならまだしも、かなりの頻度で来るのでまいっています。