酒気を帯びた状態で自転車を運転したとして、佐賀市は12日、政策推進部の30代男性職員を停職1カ月の懲戒処分にした。市によると、職員は9月26日、市役所で勤務後、飲食店でビール4杯を飲んだ。午後10時40分ごろ、自転車で帰宅中、パトカーで巡回中の警察官の職務質問で呼気検査を受けた。基準値を上回るアルコール分が検出され、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで摘発された。翌日、上司の課長級職員に報告した。佐賀簡裁