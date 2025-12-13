日本の第1次、第3次南極観測越冬隊員で、鎖につながれたまま極寒の地に置き去りにされた日本隊の樺太犬タロとジロと再会を果たし、映画「南極物語」の登場人物のモデルとなった北村泰一・九州大名誉教授が1日、福岡市東区の病院で、心不全のため94歳で死去した。生前、北村氏に取材し、書籍「その犬の名を誰も知らない」（小学館集英社プロダクション）を出版した元西日本新聞記者の嘉悦洋さん（74）が、本紙に評伝を寄せた。