九州を代表するアウトレットモールの一つ、佐賀県鳥栖市弥生が丘の「鳥栖プレミアム・アウトレット」。2024年の開業20周年を機に段階的なリニューアルを進め、24年度に売上高約327億円と過去最高を更新するなど進化を続ける。九州や海外からの買い物客を引きつけてやまない魅力を探った。