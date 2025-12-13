長崎県佐世保市の老舗百貨店「佐世保玉屋」が来年1月末で閉店する。田中丸弘子社長が西日本新聞の取材に明らかにした。前身となる佐賀発祥の田中丸商店が佐世保に進出して131年。太平洋戦争前は軍港とともに、戦後は駐留米軍の需要や高度成長を追い風に栄えたが、人口減や新型コロナ禍による客離れを乗り越えられなかった。