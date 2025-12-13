バレーボールの全日本選手権第2日は12日、東京体育館で2回戦が行われ、男子は今年の全国高校総体と国民スポーツ大会少年を制した熊本・鎮西高がVリーグの三重に3−1で逆転勝ちし、3回戦に進んだ。鎮西高がVリーグの三重から金星を挙げた。格上の相手に第1セットは奪われたが、その後は高いブロックなどが機能して3セットを連取。「高校3冠」が懸かる年明けの全日本高校選手権（春高バレー）に向けても価値ある経験となった。チ