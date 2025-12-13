不登校の児童生徒が12年連続で増えている。深刻に受け止め、学校教育全体の課題を見つめ直したい。文部科学省が公表した2024年度の調査によると、国公私立の小中学校で病気や経済的理由を除き年間30日以上欠席した児童生徒は、過去最多の35万3970人だった。26人に1人の割合だ。増加率は2・2％で前年度より下がったとはいえ、歯止めがかからない状態は変わっていない。欠席が30日未満で、不登校に近い児童生徒も数多くいると