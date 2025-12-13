北海道・札幌方面手稲警察署は2025年12月12日、札幌市手稲区に住む40代男性が現金約1億1600万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。2025年8月13日、札幌市手稲区に住む40代男性のもとに、投資家を名乗る男からLINEのメッセージが届きました。その後、男のアシスタントを名乗る女が男性に投資サイトを紹介し、株式投資名目で口座に金を振り込むよう指示しました。男性は11月19日までの約3か月間、16