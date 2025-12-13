日本高野連は12日、第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。中国地区では秋季県大会3位で46年ぶりの中国大会出場を果たした山口鴻城が選出された。同校のユニホームは甲子園出場の常連だった大阪・PL学園そっくりで、選出されれば話題を集めそうだ。21世紀枠2校を含む出場32校は、来年1月30日の選考委員会で決定する。山口鴻城が大正、昭和、平成、そして令和と甲子園4元号出場