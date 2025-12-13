四日市（三重）は県勢10度目の東海地区代表校となった。北海道を除き、10度は島根と並び最多も過去9度は落選しており“10度目の正直”を狙う。県下有数の公立進学校で、野球部からは過去5年で東大2人、京大6人を輩出。OBでもある加藤敬三監督は「勉学と野球を両立している点が一番の理由だと思う」と選出に感謝した。1955年に選手権初出場で優勝し、甲子園出場は67年夏が最後。春は79年ぶり2度目の吉報を信じて待つ。