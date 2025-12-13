巨人・大勢が同学年で23年のWBCで共闘するなど、公私ともに仲の良い阪神・湯浅と大阪府内でトークショーに出演した。仲良くなったきっかけや初めての会話などの秘話や、似顔絵対決を披露。伝統球団のブルペンを支える右腕同士の共演に「楽しかった」と笑顔。「湯浅みたいな存在がいることで僕も刺激を受けていますし、頑張れているところがある。これからも湯浅に負けないように頑張りたい」とライバルに負けない活躍を誓った