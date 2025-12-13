イスラエル軍の攻撃で破壊された跡で、たき火で暖をとる人たち＝12日、ガザ（AP＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ通信は12日、パレスチナ自治区ガザで嵐による建物倒壊や厳しい寒さのため、24時間足らずの間に子どもを含むパレスチナ人10人以上が死亡したと報じた。ガザではイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘で多くの建物やインフラが破壊され、テント生活を強いられるなど、悪天候や寒さに脆弱な環境に置かれている住