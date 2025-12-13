大相撲の元小結臥牙丸氏（２８）が自身のＹｏｕＴｕｂｅ「ガガちゃんねる」で、横綱大の里（二所ノ関）が九州場所千秋楽で休場したことについて取り上げた。大の里は１１月の九州場所終盤に左肩鎖関節を脱臼。自身も優勝の可能性があった千秋楽を休場した。これにより、相星の横綱豊昇龍（立浪）との結びの大一番が?消滅?。同じく星で並んでいた安青錦（安治川）を含めた三つどもえの優勝争いの行方に大きな影響を及ぼした。一