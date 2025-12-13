脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00〜22:30）。11月29日（土）、12月6日（土）の放送ゲストは、小説家であり作詞家としても幅広く活躍する児玉雨子（こだま・あめこ）さんが登場。12月6日の放送では、最新刊『目立った傷や汚れなし』（河出書房新社）を10月に刊行した児玉さんが、多岐にわたる創作活動の裏