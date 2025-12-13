NY原油先物1 月限（WTI）（終値） 1バレル＝57.44（-0.16-0.28%） ニューヨーク原油は小幅続落。今週の３機関（ＯＰＥＣ、ＥＩＡ、ＩＥＡ）の月報で供給過剰が確認されて弱材料となるなか、この日は米株安も上値抑制要因となったが、米国とベネズエラの関係が一触即発まで緊迫化していることで下値も支えられて、前日の安値を割り込むことはなく、比較的小幅なもみ合いで推移した。 MINKABU PRESS