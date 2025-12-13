※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊グールズビー・シカゴ連銀総裁 今週利下げに反対した理由について、「関税措置がインフレに及ぼす影響は一過性のものであるとの確信を得るには追加の経済データを待つべきだと考えたためだ」と述べた。 ＊ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁 ・依然インフレよりも労働市場を懸念。 ・労働市場は曲がるが折れない。 ・現行