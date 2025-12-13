伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第５回は国学院大。＊＊＊＊最大の強みは分厚い選手層だ。上原、青木、高山、野中、辻原の「５本柱」は往路の主要区間で他校のエース級と対等に戦える力を持つ。昨季までのエースの平林の穴は大きいが「５本柱」の総力で埋められる。復路を担う中間層も厚い。前回１０区３位の吉田ら経験者のほか