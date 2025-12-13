千葉県浦安市で走行中の路線バスの車内で女子高校生の体を触るなど、わいせつな行為をしたとして、県立高校の教諭の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、県立千葉女子高校の教諭・早田悠馬容疑者（29）です。早田容疑者は10日夜、浦安市を走行中の路線バスの車内で女子高校生の下着の上から体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、早田容疑者は横並びに立っていた状態