12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè8ÏÃ¤«¤é¡¢2ÏÃ´°·ë¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Å·³¤Í´´õ¼ç±é¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡£¡ÈÏ¢¥É¥éºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤È¤Ê¤ë·Ù»¡³Ø¹»Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë·ý½ÆÈ¯Ë¤»ö·ï¤Ë¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡Ê¥­¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¥­¥ó¥È¥êºÇ¸å¤ÎÏ¢¥É¥é¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿Íê¤â¤·¤­Ãç´Ö¤¬ºÇ½ª²ó¤Ë»²Àï¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÂè4