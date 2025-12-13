「このバスを乗っ取ります」 「西鉄高速バスジャック事件の被害者で、山口由美子と言います。今日は佐賀県から来ました。事件のバスの中の様子から、少し話していきたいと思います」 【画像をみる】事件の渦中にあったバス乗客を次々と切り付けた少年車内では「生と死が同じ線上にあった…」 12月3日、岡山市北区の岡山商科大学【画像①】で学生たちに語り掛けたのは、2000年5月の「西鉄バスジャック事件」で被害に遭