一見よさそうに思える「フルリモートOK」「若手が成長できる環境」といった、求職者へのアピール。しかし、こうした会社の雰囲気を前面に打ち出す企業ほど、入社後のミスマッチや早期離職が起こりやすい。自社と本当に合う人材が見つかる、正しい採用のあり方とは？※本稿は、秋山 真『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか？と悩んだときに読む 採用の新基準』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。就活生の希望と一致し