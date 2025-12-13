13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円安の5万円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては836.55円安。出来高は1万2481枚だった。 TOPIX先物期近は3405ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIX現物終値比18.83ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50000-760 12481 日経225min