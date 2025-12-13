現役ドラフトで移籍が決まった4選手が、入団会見に臨んだ。日本ハム・菊地大稀投手（26）は、新天地での再出発に向け抱負を語った。巨人から日本ハムへ移籍した菊地はエスコンフィールドで会見を行った。背番号は「55」に決定。プロ2年目の23年に50試合に登板した右腕は「この2年、結果が出ずにくすぶっていた気持ちもある。大きなチャンスだと思ってもう一回、1軍の舞台で活躍したい」とフル回転を誓った。チームには、桐蔭