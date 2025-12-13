「有力馬次走報」（１２日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆こうやまき賞を制したクールデイトナ（牡２歳、栗東・宮地）はシンザン記念（１月１２日・京都、芝１６００メートル）を視野に入れる。鞍上は吉村を予定。７日の阪神未勝利戦を勝った僚馬のメイクワンズデイ（牡２歳）は万両賞（２７日・阪神、芝１４００メートル）を