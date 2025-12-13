１１月２２日の京都３Ｒで落馬。左肩、左手首、左足親指と３カ所の骨折で休養している浜中俊騎手（３６）＝栗東・フリー＝が、来年１月中旬にも実戦復帰することが明らかになった。１２日、引退が決まったメイショウハリオの退厩を見送るために栗東トレセンを訪れて、自身の現状を報告したもの。１１月２５日の手術は無事に成功。「リハビリは順調です。このまま進んでいけば、１月の２週目か３週目に復帰できるのではないかと