「香港カップ・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）香港マイルに挑戦する２冠牝馬エンブロイダリーが、初の世界挑戦に向けて着々と態勢を整えている。助手時代に香港遠征経験を持つ森一師が、愛馬をマイル仕様へと仕上げてきた。強豪相手にビッグタイトルを目指す。香港Ｃに臨むベラジオオペラは、追い切りでステッキを入れた効果で着実に本番モードへと突入しつつある。ＡＷコースで体をほぐし、レース２日前の調整を終えたベ