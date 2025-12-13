「香港ヴァーズ・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）アーバンシックが欧州勢の牙城を崩す。最終追い切りから一夜明け、武井師は「きのうの追い切りが予定よりも速くなったけど、硬さもないし、メンタル面も大丈夫」とホッとした様子。当日はゲートボーイをつけるため、金曜朝はその確認も行った。「日本でも練習しました。初めはびっくりするけど、すぐ慣れるので大丈夫。（ゲートボーイが）持ってくれたら、そこまで出遅れない