「番組に自分の名前が冠されることは、やはりプレッシャーのほうが大きかったです」羽鳥慎一アナ（54）は、そう語って表情を引き締めた。平日朝のワイドショー番組『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）が、9月に放送開始から10年を迎えた。前身である『モーニングバード！』（2011〜2015年）から総合司会を続ける羽鳥アナ。自分の名をタイトルに掲げる形になった2015年から、心境に変化はあったのか。「もちろん、番