俳優のディーン・フジオカが、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ディーン・フジオカ＝テレビ朝日提供福島県で生まれ、高校卒業後アメリカに留学したディーン・フジオカ。その後、香港でスカウトされ、台湾など各国で人気を集めた。4人きょうだいの長男として生まれたディーンは、子どもの頃には父が英語や中国語を教えてくれたそう。国際的に活躍するディーンを育んだとい