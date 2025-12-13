槙野智章氏、J2藤枝監督就任が話題サッカーJ2の藤枝MYFCは12日、元日本代表DF槙野智章氏が新監督に就任すると正式発表した。Jクラブ監督としてキャリアを踏み出した槙野氏へ、ネット上では祝福の声があふれた一方、タレント業を捨てた“男気決断”に驚きや喝采の声も上がった。38歳の槙野氏は現役時代、J1サンフレッチェ広島、浦和レッズ、ヴィッセル神戸などで活躍。J1リーグ通算415試合46得点を記録した。日本代表では2018年