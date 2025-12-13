コンビニでは、イヤホンを着用したままの来店客に店側が困惑することがあるという。レジで店員の声が届かないことによるトラブルのほか、店内の通路や予期せぬ場面でも、店員を困惑させる事態が起きている。都内でコンビニオーナーを務める加藤さん（仮名、50代男性）は編集部の取材に対し、これまで遭遇してきた理不尽な「イヤホン客」の実態について語ってくれた。「こちらが『レジ袋要りますか？』『温めますか？』と聞いても無