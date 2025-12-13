冬のボーナスシーズンが到来した。物価高が続く中、支給額が変わらなければ実質的には減っていると感じる人もいるかもしれない。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（営業／年収800万円）は、住宅資材メーカーに勤務している。今年の支給額について「昨年は80万円だった。今年も80万円で変わらず」と明かしている。（文：長田コウ）「消費よりも投資に重きを置いている」昨今の情勢を考えれば、現状維持なら御の字といったところだろ