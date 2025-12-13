同族経営の会社では、しばしば「社長の家族」というだけで取り立てられることがある。それが優秀な人物ならまだしも、経験不足で横暴な振る舞いをするようでは、社員のモチベーションは下がる一方だ。投稿を寄せた20代女性（事務・管理）は、そんな同族経営の企業で「この会社ダメだな」と思った瞬間をこう明かす。「社会人経験2年弱の社長の息子が取締役部長で入社した時」恐らくその息子も20代だろう。経験が浅いにもかかわらず