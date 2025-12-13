巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝の連載最終回は、高校時代の恩師との出会い。崇徳ではまだ体重５０キロ台と小柄だったが、松中信彦、斎藤佑樹らを育てた名将・応武篤良監督（享年６４）は、早くから竹丸の才能を見いだしていた。ドラフト１位指名を受けた竹丸は、社会人ＮＯ１左腕の評価を受けるまでになった要因を問われ、迷いなく言った。「一番は野球をやめなかった。本当にそれに尽きると思います