第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で初優勝を目指す国学院大が１２日、東京・渋谷区の渋谷キャンパスで壮行会と会見を行った。今季、急成長し、外国人留学生と対等以上に戦っている野中恒亨（ひろみち、３年）は「ＳＮＳ上で日本人留学生と言われています」と笑った。バネがあるスケールが大きな走りが持ち味で、前田康弘監督（４７）は「野中で先頭に立つというイメージを持っています」と信頼を寄せる。静岡・浜松市出身