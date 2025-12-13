5人組グループ・嵐の櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系特番『櫻井翔のワンナイトスタディ』第2弾が、13日午後9時から放送される。今夜の放送直前に、櫻井翔から熱いコメントが到着。前回の徹夜ロケが大反響だっただけに、「第2弾放送が出来るのはすごくうれしかった。眠い目をこすりながら楽しく取材しました！」と熱量高めに今回のロケの様子を語った。【番組カット】過酷な訓練⋯”海のヒーロー”に変身した櫻井翔＆末澤誠