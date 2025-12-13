神奈川県の日向山で発生した山火事は、発生から丸3日以上が経過したきのう午後5時前に鎮圧されました。神奈川県・伊勢原市の日向山で今月9日に発生した山火事は、丸3日以上にわたって延焼が続いていましたが、伊勢原市は、きのう午後4時50分に鎮圧したと発表しました。この山火事では、消防に加え県の災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプターも消火活動に当たりました。1万3000平方メートルが焼けたということですが、けが人や建