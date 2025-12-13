通販大手のアスクルは、今年10月のサイバー攻撃でおよそ74万件の個人情報が流出したと発表しました。流出を確認したのは通販サービスの「ASKUL」や「LOHACO」などの取引先やユーザーの個人情報で、あわせておよそ74万件です。該当者には個別に連絡しているということです。また、アスクルは10月のサイバー攻撃について、6月にはすでにシステムに侵入されていたものの、実際の被害が発生するまで覚知できなかったとしています。一方