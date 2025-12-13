松島みどり首相補佐官松島みどり首相補佐官が代表を務める自民党支部が、2024年の衆院選公示日に東京都内の政治団体から受けた陣中見舞いなどの寄付3件計30万円を政治資金収支報告書に記載していなかったことが13日、分かった。川崎秀人内閣府政務官の党支部も都内の政治団体から受けた寄付50万円を記載していなかった。両氏の事務所はいずれも不記載を認め、収支報告書を訂正するとした。昨年の衆院選直前や期間中の寄付を巡