プロ野球・ヤクルトの石川雅規投手が12日、2027年からセ・リーグでもDH制が導入され、投手が打席に入ることが最後のシーズンになる来季についてコメントしました。この日契約更改交渉に臨んだ石川投手は3200万円(金額は推定)でサイン。球界最年長の45歳、プロ24年目の今季はNPB史上初のプロ入りから24年連続勝利を達成するなど8試合の登板で2勝4敗1ホールド、防御率8.13の成績。打者としては11打数1安打でルーキーイヤーから24年連