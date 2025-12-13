主力流出によってソトの四球が増えるかもしれない(C)Getty Images主力流出が止まらない。過去にレッズやナショナルズでGMを務めていたアナリストのジム・ボウデン氏は、現地時間12月11日、米メディア『The Athletic』に記事を掲載。その中でメッツについては、「クラブハウスが台無しになり、ファンを遠ざけてしまった。もう修復するのも手遅れかもしれない」と危機感を露わにした。【動画】これがフアン・ソトのパワー！驚愕