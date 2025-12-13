きょう13日(土)は、冬型の気圧配置が緩んで高気圧に覆われます。このため、日本海側では雪の止む所が多くなり、西〜東日本では概ね晴れるでしょう。ただ、晴れは長くは続かず、西から天気が下り坂となりそうです。西日本では午後になると次第に厚い雲に覆われて、昼過ぎには九州で雨の降りだす所があるでしょう。夜遅くになると西日本の各地や関東、北陸にかけて雨雲が広がる見込みです。日中の予想最高気温は、東〜北日本で真冬並