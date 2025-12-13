１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、議員定数削減法案の審議入りの見通しが立たず、１７日に会期末を迎える今国会での成立が困難な状況になったことを報じた。この日の番組では、維新の吉村洋文代表が「決めない国会、まっぴらご免です。会期延長してでも結論を出すべきだと思います」と怒りをあらわにした会見映像も紹介。キャスターの大越健介氏は「臨時国会会期末まで残り５日と